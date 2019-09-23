Главбуха татарстанского Россельхознадзора поместили под домашний арест

Суд поместил главного бухгалтера управления Россельхознадзора по РТ Эрика Ахметова под домашний арест, сообщает агентство «Интерфакс-Поволжье».

Ахметова задержали по подозрению в хищении средств управления, ему инкриминируется мошенничество и превышение должностных полномочий. Сообщается, что с января 2017 по февраль 2019 года главный бухгалтер ведомства начислял повышенные премии сотрудникам.

По словам источника агентства, премии начислялись всем начальникам отделов, их замам и отдельным сотрудникам управления. По указанию главбуха полученные средства снимались с зарплатных карт и передавались лично Ахметову. Общая сумма полученных им средств превышает 8 млн рублей.

В отношении Ахметова возбуждено уголовное дело.