На выставку Матисса, Пикассо и Шагала в Казани потратят 18,6 млн рублей

18,6 млн рублей готовы выделить из бюджета Татарстана на организацию и проведение выставки «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910-1940-х годов в собрании Эрмитажа». Соответствующий тендер объявил музей-заповедник «Казанский Кремль».

Исполнитель должен будет организовать транспортировку экспонатов, монтаж и оформление экспозиции, разработку дизайн-проекта выставки, художественной концепции и др. В стоимость также входит рекламная кампания, включая таргетированную рекламу в соцсетях. Также в рамках проекта будет проведен лекторий Эрмитажа – всего 60 лекций с ноября 2019-го по апрель 2020 года.

Государственный Эрмитаж предоставит для выставки 273 экспоната. Их можно будет увидеть в музейном комплексе «Хазине», центре «Эрмитаж-Казань».

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 октября. Итоги аукциона подведут 3 октября.