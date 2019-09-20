В Татарстане наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний

С начала года в РТ госпитализированы почти 9 тысяч граждан с острым корональным синдромом, рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

По данным диспансеризации, пятая часть россиян находится в группе риска развития сердечных болезней. Основной причиной инфарктов и инсультов специалисты называют курение - от него ежегодно умирает порядка 300 тысяч человек. Также в зоне риска - люди с лишним весом и малоподвижные граждане.

Кроме того, на развитие заболеваний влияет погода, отметила Зульфия Ким:

"Данные болезни носят сезонный характер, поэтому сейчас мы ожидаем большого количества пациентов. Для профилактики обострений мы рекомендуем заблаговременно посетить своего лечащего врача и получить все необходимые рекомендации".

Также чаще болезни сердца дигностируют у детей: из 1 тысячи малышей каждый седьмой рождается с пороком сердца. В Татарстане такой диагноз поставлен 183 пациентам.

Добавим, что 29 сентября в Казани пройдет акция "10 тысяч шагов", где медики расскажут о профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню сердца, говорят в мэрии Казани.