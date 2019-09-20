В детских школах искусств Казани открыты курсы для взрослых

В казанских детских школах искусств теперь смогут заниматься и взрослые горожане. Об этом рассказали в мэрии Казани.

Все желающие могут научиться рисовать и играть на музыкальных инструментах. Разработаны ознакомительная, краткосрочная и долгосрочная программы, сообщает источник.

Если набор детей на основные отделения уже завершен, то подготовительные курсы для малышей и программы для взрослых еще принимают слушателей. Занятия платные, стоимость нужно уточнять непосредственно в школах искусств.