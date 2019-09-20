Переломы и травма головы: в Казани пенсионерку сбил автобус

Авария с участием пожилой женщины произошла в Казани на улице Московская 22 сентября утром, сообщает "Татар-информ" со ссылкой на ГИБДД республики.

По данным ведомства, 88-летняя женщина попала под колеса автобуса, когда переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. По предварительным данным, водитель транспортного средства не выбрал безопасную скорость движения.

Пожилую женщину с травмой головы и переломами доставили в больницу, пишет источник. Обстоятельства ДТП устанавливаются.