В Казани стартует отопительный сезон

С завтрашнего дня, 24 сентября, в городе начнется подача тепла. По данным пресс-службы мэрии, такое постановление подписали в Исполнительном комитете Казани.

В течение двух недель со старта отопительного сезона специалисты будут проводить регулировку и отладку систем. В это время в городе будут работать телефоны горячих линий в администрациях районов и в управляющих компаниях. Также казанцы смогут обратиться в Комитет жилищно-коммунального хозяйства по номерам: 590-96-22, 590-96-23, и в «Открытую Казань» по номеру: 236-41-23.

На сегодняшний день отопление включено в большинстве детских садов и школ города, сообщают в мэрии.