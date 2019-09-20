В Татарстане поезд сбил 16-летнего велосипедиста

В минувшую субботу, 21 сентября, на железнодорожной станции «Нурлат» поезд №4405 сбил 16-летнего велосипедиста. Подросток пересекал пути на пешеходном переходе на «красный», сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что машинист сигналил парню и применил экстренное торможение поезда, но остановить состав не удалось. По информации свидетелей, велосипедист был в наушниках и капюшоне и вполне вероятно, не видел и не слышал приближение поезда.

Подростка с различными травмами госпитализировали, на данный момент он находится в больнице, о его состоянии не сообщается. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.