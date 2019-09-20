Конкурс на премию «На Благо Мира».

Номинироваться на премию могут любые русскоязычные произведения искусства и литературы гуманитарной направленности. Заявки на участие в конкурсе может подать каждый желающий до конца дня 30 сентября, а голосование за понравившееся работы будет проходить до 1 ноября.

Главным призом, который по итогом народного голосования получит лучшее произведение, станет Гран-при в размере не менее 500 000 рублей. Также получат денежное вознаграждение участники каждой номинации, занявшие по итогам голосования 1, 2 и 3 места.

Конкурс проводится в 12-ти номинациях: