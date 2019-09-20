Конкурс на премию «На Благо Мира».

Номинироваться на премию могут любые русскоязычные произведения искусства и литературы гуманитарной направленности. Заявки на участие в конкурсе может подать каждый желающий до конца дня 30 сентября, а голосование за понравившееся работы будет проходить до 1 ноября.
Главным призом, который по итогом народного голосования получит лучшее произведение, станет Гран-при в размере не менее 500 000 рублей. Также получат денежное вознаграждение участники каждой номинации, занявшие по итогам голосования 1, 2 и 3 места.
Конкурс проводится в 12-ти номинациях:
- - Анимация
- - Художественное кино
- - Художественное кино. Дебют
- - Документальное кино
- - Телепередачи
- - Театр
- - Видеоролики
- - Популярная песня
- - Авторская песня
- - Познавательная литература
- - Художественная литература
- - Интернет-сайты
Уникальная платформа www.nablagomira.ru дает возможность показать себя не только опытным, но и молодым авторам и дебютантам. Любителям предоставляется возможность поучаствовать в конкурсе вместе с профессионалами. Их работы могут выдвигаться в номинацию как самими авторами, так и любым другим пользователем Интернет. Количество работ, которые могут участвовать в конкурсе, не ограничено, но их выход должен датироваться с 1 января 2018 г. по 30 сентября 2019 г.
Полный фотоотчет с Церемонии награждения номинантов Премии «На Благо Мира» доступен на сайте
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