В Исполкоме Казани идет отбор на должность главы Комитета физкультуры и спорта

О начале отбора в Исполкоме сообщили сегодня. Светлана Вострикова, ранее возглавлявшая комитет, избрана на пост депутата Госсовета РТ.

"У нас образовалась вакансия, и мы приняли решение провести отбор на эту должность. <...> Мы хотим видеть яркую личность, которая повела бы к новым рубежам и более высоким достижениям физкультуру и спорт Казани", - заявил Ильсур Метшин.

Претенденты должны иметь высшее образование и стаж муниципальной службы не меньше года, либо стаж работы по специальности от двух лет. Кандидатам предстоит подготовить новую стратегию развития спорта и физической культуры в столице Татарстана, говорят в пресс-службе мэрии. Конкурс пройдет в два этапа: заявки принимают до 30 сентября, к концу октября Ильсур Метшин поручил определиться с кандидатурой на этот пост.