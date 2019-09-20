Суд признал фельдшера Румию Хасанову невиновной в смерти мужчины в отделе МВД

23 августа 2016 года следственными органами СК РФ по Республике Татарстан фельдшеру ГАУЗ «АЦРБ» Хасановой Румие Касымовне, 05.02.1972 года рождения, было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). 13 марта 2017 года Румию Хасанову признали виновной и назначили наказание в виде полугода лишения свободы.

Напомним, что, по данным СК, 18 апреля 2016 года Румия Хасанова в составе бригады "Скорой помощи" приезжала на вызов в отдел полиции в Агрызском районе. Об этом Prokazan.ru писал 17 марта 2017 года. У задержанного в отделе МВД произошел приступ эпилепсии, фельдшер осмотрела его, не определила показания к госпитализации и оказания соответствующей помощи, после чего уехала. В результате вечером потерпевший скончался от отека головного мозга, сообщали в ведомстве.

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10 апреля 2019 года приговор Агрызского районного суда РТ от 13 марта 2017, апелляционное постановление Верховного Суда РТ от 16 мая 2017 года и постановление Президиума Верховного Суда РТ от 01 ноября 2017 года в отношении Румии Хасановой отменены и уголовное дело в отношении последней прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления, пишут на сайте СК РФ по Республике Татарстан.