В Татарстане спасатели 6 часов искали мужчину с гармонью

Около 3 часов ночи 22 сентября на номер 112 поступил звонок от гражданина, который потерялся. Об этом сообщили в МЧС РТ. Мужчина рассказал, что шел домой, проживает в селе Старый Менгерь. Описать свой маршрут он не смог, жаловался, что замерзает. Последним опознавательным знаком назвал дорожный указатель "Старая Юльба" возле озера. От знака находился примерно в 500 метрах, справа видел поле, засеянное люцерной, слева лес. Также заявитель уточнил, что в руках он держит гармонь.

Общая площадь поисков превысила 3 гектара

По геолокации в МЧС установили, что заявитель находится в Атнинском районе. Полицейские и спасатели в течение 6 часов обследовали автодорогу и окрестные населенные пункты. Потерявшийся гражданин был найден в селе Верхняя Серда около 9:30 утра. Состояние мужчины на момент обнаружения удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщили в МЧС.