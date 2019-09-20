В Казани водитель сбил пешехода и уехал. Его разыскивают

В субботу вечером неизвестный гражданин сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Авария произошла во дворе дома № 26 по улице Архитектора Гайнутдинова в 21:15. В результате ДТП 40-летний мужчина получил ушиб мягких тканей левой височной области.

Водителя, который покинул место аварии, теперь разыскивают, сообщают в пресс-службы мэрии Казани. Очевидцев просят позвонить по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

Добавим, что всего в Казани за выходные травмы в авариях получили четверо пешеходов.