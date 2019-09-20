В столице Татарстана могут открыть представительство США

Американская торговая палата рассматривает возможность открытия представительства в Казани. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на президента ассоциации в России Алексиса Родзянко. По его словам, в Татарстане созданы комфортные условия для работы иностранных компаний.

Ранее делегация республики посетила Москву, где представителям Американской торговой палаты презентовали промышленный и инвестиционный потенциал региона, рассказали в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Мы позиционируем Татарстан как точку входа на российский рынок для международных компаний. При этом, нам интересны и средний, и малый бизнес. Американский бизнес успешно представлен в Татарстане такими компаниями, как 3M, Ford, Ramada, IBM, PWC, Armstrong, IBM и другими. Будем работать над тем, чтобы расширять бизнес-сообщество. Для этого у нас созданы все условия: развитая инфраструктура – 85 индустриальных парков, кроме того, Татарстан – единственный регион России, у которого 7 зон с федеральными налоговыми льготами», – подчеркнула Талия Минуллина.

Добавим, что сейчас представительства Американской торговой палаты работают в Москве и Санкт-Петербурге.