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В столице Татарстана могут открыть представительство США

Cегодня, 11:26 136 9 Автор: prokazan.ru
Оно станет третьим на территории России

Американская торговая палата рассматривает возможность открытия представительства в Казани. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на президента ассоциации в России Алексиса Родзянко. По его словам, в Татарстане созданы комфортные условия для работы иностранных компаний. 

Ранее делегация республики посетила Москву, где представителям Американской торговой палаты презентовали промышленный и инвестиционный потенциал региона, рассказали в Агентстве инвестиционного развития РТ. 

«Мы позиционируем Татарстан как точку входа на российский рынок для международных компаний. При этом, нам интересны и средний, и малый бизнес.  Американский бизнес успешно представлен в Татарстане такими компаниями, как 3M, Ford, Ramada, IBM, PWC, Armstrong, IBM и другими. Будем работать над тем, чтобы расширять бизнес-сообщество. Для этого у нас созданы все условия: развитая инфраструктура – 85 индустриальных парков, кроме того, Татарстан – единственный регион России, у которого 7 зон с федеральными налоговыми льготами», – подчеркнула Талия Минуллина.

Добавим, что сейчас представительства Американской торговой палаты работают в Москве и Санкт-Петербурге. 

 

 

 

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комментарии

Горожанин
1
23 сентября 2019
11:34
А кагжэ санксии? 8-*
Горожанин
3
23 сентября 2019
11:56
Они нам санкции - мы в ответ нагибаемся пониже и раздвигаем пошире . Прекрасный образец блестящей внешней политики .
В ответ на комментарий пользователя
А кагжэ санксии? 8-*
Развернуть
Горожанин
1
23 сентября 2019
11:58
В Татарстане 7 зон с федеральными налоговыми льготами, вот они и лезут сюда, пусть налог по полной платят, хватит на нашей нефти богатеть.
Горожанин
0
23 сентября 2019
12:01
Обязательно должны открыть . У нас здесь столько военного производства , чиновников , сект свидетелей всякой [***] , финансов - это ж все надо контролировать .
Горожани
1
23 сентября 2019
12:16
Санкции это подарок путина россии, причем тут американцы ?
Горожани
2
23 сентября 2019
12:18
Надо открывать, если думать о будущем. Полицейский режим - это не надолго.
Гость
0
23 сентября 2019
12:22
Давно пора скоро китайцы всё захватит леса пилит Байкале уже воду качает .Америка великая демократическая страна с ним надо дружить!
Горажанин
1
23 сентября 2019
12:24
Американцы еше нам пенсионный возраст подняли.
В ответ на комментарий пользователя
А кагжэ санксии? 8-*
Развернуть
Горожанин
0
23 сентября 2019
12:54
С появлением представительства начнется брожение, протесты как в Москве, шпионаж.
Горожанин
0
23 сентября 2019
13:14
Там точно вражеские разведчики заведутся.

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