В Казани собрались главы разведок стран СНГ

XVI Саммит разведок стран СНГ проходит сегодня в Казанской Ратуше. В форуме принимают участие представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Туркменистана и Узбекистана. Саммит посетят Президент Татарстана Рустам Минниханов и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Планируется, что руководители органов безопасности и служб разведок обсудят совместные усилия по нейтрализации вызовов государствам-участникам СНГ, связанные с вмешательством внешних сил, пишет "Татар-информ".

В завершение встречи участники планируют подписать меморандум. В документе зафиксируют направления сотрудничества в части предотвращения внутренних и внешних угроз и стремление стран-участников к совершенствованию механизма обмена разведывательной информацией, уточнили в пресс-службе Президента РТ.