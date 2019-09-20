За лето парки Казани посетило почти полмиллиона человек

С начала мая по середину сентября на территории городских парков и набережных в рамках программы "Парковая культура" прошло 907 мероприятий, гостями которых стали 467 тысяч человек. По подсчетам мэрии, число посетителей выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Помимо традиционных активностей - книжного фестиваля, кинопоказов, открытых тренировок и уличных маркетов, этим летом на территории общественных пространств Казани организовали Фестиваль самозанятых, детский праздник телеканала "Карусель" и премьерный просмотр новых серий "Игры престолов". Парк Горько, набережная озера Кабан и Горкинско-Ометьевский лес стали площадками культурной программы чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

Важное место в летней программе занимало музыкальное и гастрономическое направление, выросло число некоммерческих мероприятий - образовательных, спортивных и творческих.

В этом году программу мероприятий составляли с учетом пожеланий горожан: среди посетителей парков специально проводили опрос, сообщают в мэрии Казани.