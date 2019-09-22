В Казани горело студенческое общежитие

Вчера около 23:05 в пожарную часть поступила информация о задымлении на 9 этаже здания по адресу Оренбургский тракт, 142.

На место происшествия выехали пожарные; задымление подтвердилось. Выяснилось, что на верхнем этаже общежития в одной из комнат воспламенился матрас. Спустя полчаса открытое горение ликвидировали, никто не пострадал. 500 человек, проживающих в помещении, эвакуировались самостоятельно.

К тушению привлекли 58 человек и 19 единиц техники, сообщают в пресс-службе МЧС РТ. Причину пожара будут устанавливать специалисты.