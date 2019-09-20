В РТ по федеральной программе планируют закупить новый общественный транспорт

В России планируют обновить городской транспорт на общую сумму 196 млрд рублей, пишет "Лента.ру". Сообщается, что данная программа затронет 1,1 тыс российских городов. Инициатором выступила госкорпорация ВЭБ.РФ.

- Пилотный проект планируют запустить в 10 городах с общим населением свыше 11 млн человек. Это Воронеж, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Новосибирск, Саратов, Челябинск и Тверь, - говорится в сообщении.

Планируется закупить 5,9 тыс автобусов, 1,5 тыс трамваев, 1,3 троллейбусов.

Саму программу планируют завершить до 2035 года.