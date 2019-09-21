СМИ: Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в России возможна отмена военного призыва, но какое-то количество военнослужащих по призыву в стране должно быть.

- В принципе это возможно, но не считаю такое решение правильным, - сказал Шойгу в интервью изданию "Московский комсомолец".

По его словам, в любом государстве должны быть как действующие военнослужащие-профессионалы, так и мобилизованный резерв из числа граждан.

- Именно за счет такого резерва можно быстро усиливать вооруженные силы страны в случае войны. А если армия будет восприниматься как один из способов заработка, то нравственного стержня у людей точно не будет, - отмети Шойгу.