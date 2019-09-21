Синоптики Татарстана рассказали, какой будет предстоящая зима в республике. Так, по предварительному прогнозу, средняя температура воздуха будет находиться около нормы. А в весенний месяц март прогнозируется температура выше нормы.

- Отметим, что вероятный прогноз будет корректироваться месячными и декадными прогнозами погоды, - рассказали в Гидрометцентре РТ.

Напомним, ранее в Росгидромете рассказали, что за 6 месяцев холодного полугодия на территории европейской части России температура будет выше нормы.