ОНФ оценил безопасность дорог в Казани на «отлично»

Участники Дорожной инспекции Общероссийского народного фронта привели замеры в 36 российских городах и на 11 трассах федерального и регионального значения. По результатам измерений самыми безопасными были названы дороги Казани, Перми и Белгорода, сообщают в ОНФ. "Единицу" получили Йошкар-Ола, Ижевск, Уфа, Оренбург, Ульяновск и еще 9 городов.

Одним из параметров, по которым выставляли оценку, стала дорожная разметка. Причинами низкого качества разметки эксперты назвали плохую краску, нарушение технологий нанесения, отсутствие должного контроля за службами по уборке улиц, а также необеспеченность приборами для измерения разметки муниципалитетов.

"Согласно статистике ГИБДД, 40% от всех дорожных аварий происходят из-за неудовлетворительных дорожных условий, из них 60% – из-за некачественной разметки", - говорят в ОНФ.

Эксперты организации планируют направить в Правительство РФ обращение с просьбой обеспечить Госавтоинспекцию регионов необходимым оборудованием для контроля качества разметки.