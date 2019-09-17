В казанском «Агропромпарке» разрешат покупать продукты через приложение

В Казани в "Агропромпарке" со вторника, 24 сентября, продукты у местных фермеров можно будет купить напрямую через специальное приложение, сообщили разработчики программы из Цифровой артели Agrartum.

Для покупки продуктов необходимо установить программу "Личный кабинет фермера" по ссылке или QR-коду, а уже после сделать там заказ.

Напомним, ранее сообщалось, что платформу "Личный кабинет фермера", разработанную на основе технологии распределенного реестра "блокчейн" (непрерывная цепочка блоков, в которой содержатся все записи о сделках) презентовали в конце августа в агропромышленном парке "Казань".