Иван Дорн «объявил» станцию казанского метро

В Instagram Дорна появилась видеозапись, на которой артист повторяет знакомую всем казанцам фразу. Горожане слышат ее в метро перед станцией "Козья слобода".

"Сау булыгыз, ишеклэр ябыла. Килэсе тукталыш - "Кэжэ бистэсе" станциясе" - выговаривает певец на камеру.

Казан! иртәгә - наложена на видео подпись. Видео уже опубликовали в городских группах "Вконтакте". На данный момент в Instagram артиста оно недоступно.

"Ваня Дорн в душе татарин" - пишут пользователи.

Напомним, что сегодня Иван Дорн выступает в Казани на национальном мультикультурном фестивале "SKAZ.KA", он проходит на "Татнефть Арене". Также участие в нем принимают Пелагея, "Танцы Минус", "Чайф", Нойз МС и другие известные исполнители.