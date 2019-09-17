В РТ полицейские находили у водителей амфетамин и мефедрон

По данным пресс-службы МВД РТ, 19 сентября полицейские неоднократно изымали наркотики у автомобилистов.

Около 15:00 на трассе М-7 у 23-летнего жителя Оренбурга в машине марки "Ford" нашли 39,55 граммов амфетамина. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ".

В 21:30 в Казани на проспекте Амирхана в автомобиле "KIA" полицейские обнаружили 0,8 грамма наркотического средства мефедрон. За рулем машины находился 32-летний местный житель.

В это же день около 17:00 в Альметьевске на улице Баруди сотрудники ГИБДД изъяли у молодого человека 0,28 грамма синтетического наркотика, сообщают в ведомстве.

"Если вы стали свидетелями преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков и содержанием наркопритонов, обращайтесь по круглосуточным телефонам 02, 112 или по «телефону доверия» МВД по Республике Татарстан 291-20-02, напоминают в пресс-службе МВД.