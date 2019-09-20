Капот всмятку: при ДТП в Казани пострадали два человека

Вчера на перекрестке улиц Проспект Победы и Минская произошло ДТП. По данным из официального аккаунта муниципальной службы полка ДПС Казани в Instagram, столкнулись две иномарки: Daewoo Matiz и Honda.

Удар был такой силы, что у автомобиля Дэу Матиз оказалась повреждена вся передняя часть автомобиля.

У автомобиля Хонда поврежедена передняя правая сторона. Оба автомобиля скорее всего смогут покинуть место дорожно-транспортного происшествия только на эвакуаторе, - сообщает источник. (орфография и пунктуация сохранена)

Уточняется, что при аварии травмы получили водитель Daewoo и пассажир автомобиля Honda. СПециалисты устанавливают обстоятельства ДТП.