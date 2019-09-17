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В Татарстане будут впервые отмечать новый праздник

Cегодня, 16:59 193 2 Автор: prokazan.ru

Завтра в Татарстане впервые пройдет праздник, учрежденный Госсоветом летом, — День садовода. В будущем он будет отмечаться в первую субботу сентября. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Он сообщил о работе в рамках господдержки садоводов в республике. Ежегодно на нее выделяется 500 млн рублей. В 2017–2018 годах было выдано более 1 млрд рублей, на которые отремонтировано 52 скважины, установлена 271 площадка для сбора и вывоза ТБО, проложено 15 км водопровода и 107 км линий электропередачи, а также 64 км подъездных дорог. 

Ранее с инициативой учредить праздник выступил депутат Валерий Власов, таким образом он надеется "дополнительно популяризировать ведение садоводства и огородничества в республике".

Решение праздновать День саловода вызвало небольшую дискуссию, глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов посчитал, что такой праздник лучше отмечать в апреле. Впрочем, другие депутаты с ним не согласились, проголосовав за сентябрь.

комментарии

Димас люблю пивас
1
20 сентября 2019
17:09
Лучше бы день пива устроили и пивной фестиваль!!!
Горожанин
1
20 сентября 2019
17:14
А лучше не в первую субботу сентября, а последнюю субботу апреля. Как раз в это время вступает в силу противопожарный указ. Подарок садоводам.

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