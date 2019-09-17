В Татарстане будут впервые отмечать новый праздник

Завтра в Татарстане впервые пройдет праздник, учрежденный Госсоветом летом, — День садовода. В будущем он будет отмечаться в первую субботу сентября. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Он сообщил о работе в рамках господдержки садоводов в республике. Ежегодно на нее выделяется 500 млн рублей. В 2017–2018 годах было выдано более 1 млрд рублей, на которые отремонтировано 52 скважины, установлена 271 площадка для сбора и вывоза ТБО, проложено 15 км водопровода и 107 км линий электропередачи, а также 64 км подъездных дорог.

Ранее с инициативой учредить праздник выступил депутат Валерий Власов, таким образом он надеется "дополнительно популяризировать ведение садоводства и огородничества в республике".

Решение праздновать День саловода вызвало небольшую дискуссию, глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов посчитал, что такой праздник лучше отмечать в апреле. Впрочем, другие депутаты с ним не согласились, проголосовав за сентябрь.