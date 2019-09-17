Семья из Казани погасила самую большую задолженность по соципотеке

Казанская семья погасила задолженность по социальной ипотеке в размере 3,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

Отмечается, что долг у семьи копился с 2009 года из-за регулярных пропусков ежемесячных платежей за свою будущую квартиру. Решение суда о взыскании задолженности, вынесенное еще в 2014 году, они проигнорировали. Когда сумма долга выросла до 3,3 млн рублей, Госжилфонд направил уведомление о расторжении договора соципотеки и выселении из занимаемой квартиры.

После этого у семьи нашлись все необходимые средства для оплаты долга.