«Запах новой квартиры»: В Казани сдали очередной долгострой

В Казани сегодня сдали очередной долгострой — четвертый дом ЖК «Симфония» на улице Роторной, передает kzn.ru. После сдачи этого объекта в городе останется достроить еще 12 проблемных объектов, два из которых планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019-го, сказал на встрече с будущими новоселами мэр Казани Ильсур Метшин.

Строительство дома на Роторной, 27е на 180 квартир было начато в 2014 году и встало в конце 2015-го в связи с банкротством застройщика — ООО «Фон-Ривьера». Дом достраивал «Бриз», для завершения работ дольщики создали ЖСК с доплатой по 15 тыс. рублей с квадратного метра.

- Качество прекрасное. Запах новой квартиры — запах новоселья! — сказал Метшин, осмотрев одну из квартир. - У нас было 30 проблемных объектов, это 18-й сданный дом, — рассказал мэр. — Еще два дома до конца года мы сдадим.