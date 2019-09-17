Депутат Госсовета от ЛДПР отказался от партии после слов Жириновского о Казани

Депутат Госсовета РТ от ЛДПР Эдуард Шарафиев приостановил свое членство в партии после слов руководителя партии Владимира Жириновского о заваленной деньгами Казани, об этом он сообщил сегодня на заседании парламента.

- Для меня лично и судя по обращениям избирателей, стало большой неожиданностью высказывание Владимира Вольфовича о нашей республике, о том, что Татарстан якобы завален деньгами, и то, что у нас здесь творится — мракобесие, — сообщил Эдуард Шарафиев.

Из-за того, что в ЛДПР не поддержали его словам, он решил приостановить членство, подав соответствующее заявление. Уже само руководство партии определит будущее депутата.

Напомним, Жириновский на заседании Госдумы заявил, что "завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! Это чудовищно! Дайте русским столько же, сколько другим! Вы же русский парламент, а раздаете национальным регионам больше".