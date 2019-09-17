Экскурсовод из Казани рассказала о поисках чудовища в озере Каракуль

Гульнара Казанская - блогер и экскурсовод. В своем Инстаграм и в группе "Вконтакте" она пишет об интересных местах нашего края. Сегодня - рассказ о необычном озере в окрестностях Казани и его мистическом обитателе.

Озеро Каракуль

Сегодня я хочу рассказать вам об экскурсии-экспедиции на древнее озеро Каракуль, что находится неподалеку от одноименной деревни в Высокогорском районе.

В экспедицию мы отправились с краеведом Владимиром Александровичем Демидовым, с ним мне довелось познакомиться недавно. Владимир Александрович - гидролог, фотограф, защитник природы и энтузиаст. Он знает, наверное, все о водных ресурсах нашего края, подземных и наземных. Еще наш спутник занимается со школьниками, прививает им любовь к природе и родному краю, расчищает и облагораживает водоемы, выращивает и высаживает редкие растения.

Озеро Каракуль - карстового происхождения, с татарского переводится как "Черное озеро". Вода в нем, действительно, очень темного цвета, потому что карстовые отложения постоянно растворяются и придают ей черноватый оттенок.

По легенде, в озере Каракуль живет чудовище - местный аналог Лох-Несского. Это "водяной бык" (су угезе). Говорят, что местные жители видели его или слышали его рёв. Описывают монстра по-разному - то огромной змеей, то гигантской рыбой, то чудищем на четырех ногах. Но все сходятся в одном - "водяной бык" издает ужасный низкий рев.

Флора озера

Есть, конечно, и логические объяснения подобным звукам:

- в этих краях много карстовых образований, и когда происходит провал, раздается очень громкий звук, который и могли слышать местные жители;

- звуки могла издавать птица выпь, которая водится в наших краях. В брачное время выпь издает характерный и запоминающийся крик, напоминающий короткое басовитое мычание быка. В тихую погоду он разносится на 2–4 километра. Слышать "пение" можно обычно в сумерках и ночью. Кстати, за эти звуки выпь кое-где называют бугаем или водяным быком. Прикиньте, ночью такой звук услыхать? И ветка дерева сразу покажется змеей огромной или рыбой с крыльями.

Каракульского монстра, к сожалению, а может и к счастью, мы не увидели, рева тоже не услышали, но купаться, на всякий случай, не стали, мало ли… Не нашла чудовище и экспедиция "Космопоиска" (общественное научно-исследовательское объединение, исследующее малоизученные, в том числе, аномальные явления) несколько лет назад. Но известно, что в 1995 году на берегу были обнаружены останки древнего животного - окаменевшая берцовая кость весом 15 килограммов. Так что, кто знает, кто знает…

Экспедиция удалась. По пути у нас еще были красивые озера, огромные, как баобабы, деревья в 4 обхвата, заброшенные особняки, мечети и храмы… Но это уже другая история.

Удивительно, я побывала в разных странах в поисках чего-то нового и необычного, и даже не догадывалась, что столько всего интересного можно найти в каких-то 60 километрах от Казани. Путешествуйте, друзья, открывайте для себя новые места, и будет вам счастье.

Ну а кому интересен такой формат экскурсий или если вы хотите поучаствовать в субботниках, который организовывает Владимир Александрович, обращайтесь в мой Инстаграм или "Вконтакте".