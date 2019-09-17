В Казани избрали спикера Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин сегодня был избран председателем Госсовета РТ шестого созыва. Об этом стало известно на заседании парламента.

Его конкурентом выступил глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. За Мухаметшина проголосовали 88 депутатов (против — шесть, воздержались двое), за Миргалимова свой голос отдали 13 парламентариев (против — 81).

Напомним, Мухаметшин является председателем Государственного совета РТ с 1998 года.

Ранее стало известно, что в Татарстане на выборах в Госсовет РТ победила "Единая Россия", за которую проголосовали 72,43 процента избирателей.