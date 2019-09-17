В Казани четыре района оставят на выходные без воды из-за экстренного ремонта

В Казани на следующей неделе четыре района - части Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского - лишатся воды из-за внепланового ремонта узловой запорной арматуры на Волжском водозаборе "Водоканала". Об этом сообщает "Бизнес Online".

Подача воды будет прекращена в 1788 многоквартирных и 10190 частных домах, а также на 851 соцобъекте на территории правого берега Казанки начиная с 22 часов 27 сентября. Предварительно, подача воды возобновится утром в воскресенье, 29 сентября.

Отметим, ранее предполагалось, что ремонт чугунной запорной арматуры потребуется только в 2021-2022 годах, однако во время осмотра была найдена опасная трещина, которую необходимо отремонтировать.