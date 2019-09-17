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19:30, сегодня
Казань сегодня: задержание главврача и «заморозка» на месте комбината «Здоровье»
17:32, сегодня
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16:39, сегодня
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15:46, сегодня
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12:13, 16.09.2019
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15:46, сегодня
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15:28, сегодня
Стал известен средний размер платы за детский сад на 2020 год в Татарстане
15:18, сегодня
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14:45, сегодня
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14:02, сегодня
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13:26, сегодня
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13:14, сегодня
«Открывай кассу или зарежу»: зеленодолец напал на продавщицу с ножом и арматурой
13:00, сегодня
Топ-3 самых дорогих квартир Казани
12:58, сегодня
Стало известно, как будут наказывать ворующих кондукторов в Казани
12:42, сегодня
В Челнах задержали подозреваемого, устроившего «ночь горящих машин» в городе
12:35, сегодня
В Татарстане чиновник «забыл» указать доход супруги и 18 счетов в банках
11:30, сегодня
В Казани «заморозили» строительство центра на месте комбината «Здоровье»
11:22, сегодня
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
11:03, сегодня
Скачок во времени или новый блокбастер от PREMIER
11:00, сегодня
В Челнах водитель сбил первоклассника во дворе дома
10:59, сегодня
Прокуратура потребовала выделить школьный автобус для «Салават Купере»
10:49, сегодня
Зеленодольские спасатели выложили фото 14 тысяч утят, которых спасли от пожара
10:33, сегодня
В казанском поселке жители несколько дней задыхаются от запаха фекалий
10:15, сегодня
В Зеленодольске аварийный мост отремонтируют за 652 млн рублей
10:07, сегодня
В ГИБДД рассказали о Mercedes, которого на тротуаре остановили мешки с песком
09:45, сегодня
На улице Университетская появится новая парковка
09:37, сегодня
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09:23, сегодня
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09:16, сегодня
Появилось видео огненного заката в Казани
19:34, 18.09.2019
Казань сегодня: изнасилование школьницы, случайное смертельное ДТП и министр
17:03, 18.09.2019
Матч «Зенит» — «Рубин» начнется с минуты молчания в память об умершем игроке
16:11, 18.09.2019
В МВД опровергли сообщения о влетевшем в РТ на катере в отдыхающих министре
15:30, 18.09.2019
В КФУ рассказали о скором снеге в Татарстане
15:23, 18.09.2019
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14:57, 18.09.2019
В Татарстане назначили нового министра
14:39, 18.09.2019
В Казани появятся новые поликлиники и стационары
13:59, 18.09.2019
В Челнах продают двухсотлетний Коран за 15 миллионов рублей
13:50, 18.09.2019
Министр финансов России одобрил строительство двух участков ВСМ Москва – Казань
13:42, 18.09.2019
В России женщина прострелила себе голову, перепутав пистолет со смартфоном
13:10, 18.09.2019
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12:58, 18.09.2019
Очередь за билетами на матч между «Камазом» и «Спартаком» собралась с утра
12:55, 18.09.2019
Град, сильный ветер и ливни: в Татарстане объявили штормовое предупреждение
12:37, 18.09.2019
В Челнах на проспекте Яшьлек с рельсов сошел трамвай
12:34, 18.09.2019
Стали известны подробности надругательства над школьницей в Дербышках
11:52, 18.09.2019
Бесплатный эквайринг всем, кто еще не использует безналичные платежи
11:40, 18.09.2019
Около ДРКБ водитель иномарки насмерть сбил пешехода и умер
11:19, 18.09.2019
В Казани место в очереди за iPhone 11 продают за 80 тысяч рублей
11:17, 18.09.2019
Стало известно, когда в Зеленодольском районе начнется отопительный сезон
10:56, 18.09.2019
В Челнах ограбили школьника, угрожая игрушечным пистолетом
10:50, 18.09.2019
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10:19, 18.09.2019
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10:10, 18.09.2019
Мэрия: тепло в жилые дома Челнов начнут подавать 25 сентября
09:49, 18.09.2019
У Центра семьи «Казан» появился первый умный столб
09:44, 18.09.2019
В Татарстане провели встречи с 200 потенциальными ID-фермерами
09:29, 18.09.2019
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09:07, 18.09.2019
В Дербышках изнасиловали третьеклассницу
20:19, 17.09.2019
Россиян научат “поднимать” провинцию на примере Татарстана
19:11, 17.09.2019
Казань сегодня: прокуратура и жалобы АТП, смертельный наезд
17:26, 17.09.2019
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16:17, 17.09.2019
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16:11, 17.09.2019
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15:33, 17.09.2019
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15:13, 17.09.2019
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14:54, 17.09.2019
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Казань сегодня: задержание главврача и «заморозка» на месте комбината «Здоровье»

Cегодня, 19:30 120 1 Автор: prokazan.ru

НА УЛИЦЕ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ПАРКОВКА

В Казани на улице Университетская появится новая платная парковка, об этом говорится в соответствующем распоряжении исполкома Казани.

Новая парковка появится для "улучшения дорожно-транспортной обстановки и сокращения количества нарушений правил парковки личного транспорта", там будет 12 обычных паркомест и еще 6 мест для парковки инвалидов.

ЭКС-ПОМОЩНИК МИННИХАНОВА СТАЛ МИНИСТРОМ

Экс-помощник президента Татарстана Фаниль Аглиуллин стал новым министром земельных и имущественных отношений республики, такой указ появился на портале правительства РТ.

Предыдущий министр Азат Хамаев был избран депутатом Госсовета Татарстана.

Фаниль Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД России. В 2014–2016 годах он был замглавы отдела специальной подготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по республике.

В ТАТАРСТАНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ГЛАВВРАЧА БОЛЬНИЦЫ, КОТОРЫЙ МОГ ПОМЕШАТЬ СКР

В Татарстане задержали главврача Новошешминской ЦРБ Рафиса Вафина, сообщили в Чистопольском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РТ.

Уточняется, что врач мог вмешаться в деятельность следователя, а так же подкупить потерпевшего в целях дачи им ложных показаний.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ ВОРУЮЩИХ КОНДУКТОРОВ В КАЗАНИ

Стало известно, как в Казани будут наказывать недобросовестных кондукторов, было решено создать специальный реестр. Об этом рассказал президент ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков во время рейда по проверке автобусных кондукторов.

По его словам, на АТП создали контрольно-ревизионную службу.

- Руководство предприятий считает, что должен быть создан реестр тех сотрудников, которые были уволены за несоблюдение трудовых норм, — сообщил Сергей Темляков.

В КАЗАНИ «ЗАМОРОЗИЛИ» СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА НА МЕСТЕ КОМБИНАТА «ЗДОРОВЬЕ»

В Казани приостановили строительство многофункционального центра на месте бывшего комбината "Здоровье", причина - нерешенные финансовые вопросы. Об этом сообщает "Реальное время".

Строительство началось во II квартале 2018 года и должно было завершиться ровно через год, однако и к концу III квартала работы на отрезке Университетской от Булака до улицы Островского дальше железобетонного каркаса не продвинулись.

комментарии

Горожанин
0
19 сентября 2019
20:59
Подлецы! Без разрешения разрушили "Здоровье"! А теперь их недостроенный остов с забором будут стоять годами...

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