Казань сегодня: задержание главврача и «заморозка» на месте комбината «Здоровье»

НА УЛИЦЕ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ПАРКОВКА

В Казани на улице Университетская появится новая платная парковка, об этом говорится в соответствующем распоряжении исполкома Казани.

Новая парковка появится для "улучшения дорожно-транспортной обстановки и сокращения количества нарушений правил парковки личного транспорта", там будет 12 обычных паркомест и еще 6 мест для парковки инвалидов.

ЭКС-ПОМОЩНИК МИННИХАНОВА СТАЛ МИНИСТРОМ

Экс-помощник президента Татарстана Фаниль Аглиуллин стал новым министром земельных и имущественных отношений республики, такой указ появился на портале правительства РТ.

Предыдущий министр Азат Хамаев был избран депутатом Госсовета Татарстана.

Фаниль Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД России. В 2014–2016 годах он был замглавы отдела специальной подготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по республике.

В ТАТАРСТАНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ГЛАВВРАЧА БОЛЬНИЦЫ, КОТОРЫЙ МОГ ПОМЕШАТЬ СКР

В Татарстане задержали главврача Новошешминской ЦРБ Рафиса Вафина, сообщили в Чистопольском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РТ.

Уточняется, что врач мог вмешаться в деятельность следователя, а так же подкупить потерпевшего в целях дачи им ложных показаний.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ ВОРУЮЩИХ КОНДУКТОРОВ В КАЗАНИ

Стало известно, как в Казани будут наказывать недобросовестных кондукторов, было решено создать специальный реестр. Об этом рассказал президент ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков во время рейда по проверке автобусных кондукторов.

По его словам, на АТП создали контрольно-ревизионную службу.

- Руководство предприятий считает, что должен быть создан реестр тех сотрудников, которые были уволены за несоблюдение трудовых норм, — сообщил Сергей Темляков.

В КАЗАНИ «ЗАМОРОЗИЛИ» СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА НА МЕСТЕ КОМБИНАТА «ЗДОРОВЬЕ»

В Казани приостановили строительство многофункционального центра на месте бывшего комбината "Здоровье", причина - нерешенные финансовые вопросы. Об этом сообщает "Реальное время".

Строительство началось во II квартале 2018 года и должно было завершиться ровно через год, однако и к концу III квартала работы на отрезке Университетской от Булака до улицы Островского дальше железобетонного каркаса не продвинулись.