Выходные под этно и техно: куда сходить в Казани 21-22 сентября

Грядущие выходные обещают казанцам много музыки и разнообразных активностей. Prokazan.ru собрал самые масштабные тусовки этой недели в одном материале.
Uram fest: соревнования BMX, техно-вечеринка и скетч-баттл
На заводе Петцольда пройдет фестиваль уличной культуры и современного искусства. Гостям обещают танцевальный баттл, соревнования по экстремальным уличным видам спорта. Молодые исполнители представят свое творчество, художники из Колумбии, Москвы и Татарстана будут расписывать арт-объекты и стены. Суббота завершится вечеринкой в стиле техно от резидентов арт-пространства Werk, в воскресенье музыкой будет заведовать клуб Bazzar.
Когда - 21 и 22 сентября
Где - Габдуллы Тукая, 97б
Во сколько - с 13:00 до 22:00
Вход - бесплатно
Фестиваль "Skaz.ka": музыка, детские квесты и чемпионат по уличному футболу
На “Татнефть Арене” выступят “Танцы минус” и Иван Дорн, Пелагея, Чайф, Нойз МС и другие известные музыканты. Локальную музыку представят на отдельной площадке: здесь можно будет услышать с десяток местных исполнителей. Здесь же организуют трансляции с главной сцены. Для детей проведут сказочные квесты, также у “Татнефть Арены” состоится чемпионат по дворовому футболу. Ведущий мероприятия - Камиль Ларин, участник “Квартета И” и заслуженный артист РТ.
Когда - 21 сентября
Где - Чистопольская, 42
Во сколько - с 11:00 до 16:55 - локальная музыка
с 12:00 - детская площадка
с 14:00 до 21:20 - главная сцена
Вход - бесплатно, есть VIP-билеты.
"Мозаика культур": концерт, парад национальных костюмов и этномаркет
На Кремлевской набережной пройдет республиканский этнофестиваль “Мозаика культур”. В программе - парад национальной одежды - к нему могут присоединиться все желающие, модный показ, трехчасовой концерт местных исполнителей и известных национальных коллективов. Также организаторы обещают фудкорт с национальной кухней, детские активности и мастер-классы по народным танцам.
Когда - 21 сентября
Где - Кремлевская набережная
Во сколько - с 13:00 - парад костюмов
с 14:00 - концерт
с 17:00 - показ коллекций этнодизайнеров
с 18:00 до 21:00 - музыкальный нон-стоп
Вход - бесплатно
#WISHLIST: электронная музыка до утра
На Фабрике Алафузова сыграет победитель народного голосования премии Alfa Future People, резидент клубов «Бессонница» и «Крыша мира», регулярный участник вечеринок Индии, Камбоджи, Вьетнама и Ибицы московский диджей LIST. Компанию ему составят еще несколько уникальных музыкантов. Организаторы обещают танцы до 8 утра.
Когда - 21-22 сентября
Где - Гладилова, 55 к 4
Во сколько - с 22:00 до 8:00
Вход - 500 рублей, с репостом - 350 рублей, есть VIP-билеты
+Бонус для тех, кто устал развлекаться:
Лекция по математике: последствия случайности
Вторая лекция курса “Что математика дает нам понять про нас самих?” пройдет в “Смене”. Гостям расскажут о случайности и ее последствиях, спикер - Андрей Новиков, кандидат физико-математических наук, ассистент кафедры математического анализа КФУ.
Когда - 21 сентября
Где - Бурхана Шахиди, 7
Во сколько - 18:00
Вход - 200 рублей, нужна предварительная регистрация.
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