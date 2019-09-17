Выходные под этно и техно: куда сходить в Казани 21-22 сентября

Грядущие выходные обещают казанцам много музыки и разнообразных активностей. Prokazan.ru собрал самые масштабные тусовки этой недели в одном материале.

Uram fest: соревнования BMX, техно-вечеринка и скетч-баттл

На заводе Петцольда пройдет фестиваль уличной культуры и современного искусства. Гостям обещают танцевальный баттл, соревнования по экстремальным уличным видам спорта. Молодые исполнители представят свое творчество, художники из Колумбии, Москвы и Татарстана будут расписывать арт-объекты и стены. Суббота завершится вечеринкой в стиле техно от резидентов арт-пространства Werk, в воскресенье музыкой будет заведовать клуб Bazzar.

Когда - 21 и 22 сентября

Где - Габдуллы Тукая, 97б

Во сколько - с 13:00 до 22:00

Вход - бесплатно

Фестиваль "Skaz.ka": музыка, детские квесты и чемпионат по уличному футболу

На “Татнефть Арене” выступят “Танцы минус” и Иван Дорн, Пелагея, Чайф, Нойз МС и другие известные музыканты. Локальную музыку представят на отдельной площадке: здесь можно будет услышать с десяток местных исполнителей. Здесь же организуют трансляции с главной сцены. Для детей проведут сказочные квесты, также у “Татнефть Арены” состоится чемпионат по дворовому футболу. Ведущий мероприятия - Камиль Ларин, участник “Квартета И” и заслуженный артист РТ.

Когда - 21 сентября

Где - Чистопольская, 42

Во сколько - с 11:00 до 16:55 - локальная музыка

с 12:00 - детская площадка

с 14:00 до 21:20 - главная сцена

Вход - бесплатно, есть VIP-билеты.

"Мозаика культур": концерт, парад национальных костюмов и этномаркет

На Кремлевской набережной пройдет республиканский этнофестиваль “Мозаика культур”. В программе - парад национальной одежды - к нему могут присоединиться все желающие, модный показ, трехчасовой концерт местных исполнителей и известных национальных коллективов. Также организаторы обещают фудкорт с национальной кухней, детские активности и мастер-классы по народным танцам.

Когда - 21 сентября

Где - Кремлевская набережная

Во сколько - с 13:00 - парад костюмов

с 14:00 - концерт

с 17:00 - показ коллекций этнодизайнеров

с 18:00 до 21:00 - музыкальный нон-стоп

Вход - бесплатно

#WISHLIST: электронная музыка до утра

На Фабрике Алафузова сыграет победитель народного голосования премии Alfa Future People, резидент клубов «Бессонница» и «Крыша мира», регулярный участник вечеринок Индии, Камбоджи, Вьетнама и Ибицы московский диджей LIST. Компанию ему составят еще несколько уникальных музыкантов. Организаторы обещают танцы до 8 утра.

Когда - 21-22 сентября

Где - Гладилова, 55 к 4

Во сколько - с 22:00 до 8:00

Вход - 500 рублей, с репостом - 350 рублей, есть VIP-билеты

+Бонус для тех, кто устал развлекаться:

Лекция по математике: последствия случайности

Вторая лекция курса “Что математика дает нам понять про нас самих?” пройдет в “Смене”. Гостям расскажут о случайности и ее последствиях, спикер - Андрей Новиков, кандидат физико-математических наук, ассистент кафедры математического анализа КФУ.

Когда - 21 сентября

Где - Бурхана Шахиди, 7

Во сколько - 18:00

Вход - 200 рублей, нужна предварительная регистрация.