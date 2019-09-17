Стал известен средний размер платы за детский сад на 2020 год в Татарстане

Правительство Татарстана утвердило размер платы за детский сад в республике на 2020 год, мминимальный тариф составит 295 рублей в месяц.

Разбивка по тарифам учитывает количество детей в семье и количество часов работы самого детсада, также учитывается и возраст ребенка.

Самый низкий тариф предусмотрен в детсаду, работающем 3 часа для ребенка старше трех лет из многодетной семьи. Он составит 295 рублей. Для семьи в которой менее трех детей эта цифра вырастет до 590 рублей.

Самая высокая плата предполагается для ребенка младше трех лет, не из многодетной семьи в детсаду, работающем 24 часа — 3 027 рублей.