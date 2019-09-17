Удивление и умиление: Билайн узнал, какие смайлы чаще всего используют абоненты

Билайн к дню рождения «смайлика» провел опрос среди своих абонентов и определил самые популярные смайлы, которые использовались в SMS-сообщениях чаще всего.

Лидером по использованию оказался смайл, обозначающий удивление, на втором месте смайл-символ умиления, а самый известный смайл, обозначающий улыбку, оказался лишь на третьем месте.

Именно смайл-улыбка отмечает свой день рождения 19 сентября. В этот день в 1982 году профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил использовать для обозначения улыбающегося лица три символа подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку. Фалман опубликовал это предложение на местной электронной доске объявлений, которую студенты университета тогда использовали для общения.

Сегодня россияне постоянно используют смайлы, чтобы выразить свои эмоции в SMS. Пользователи могут видеть смайлы как набор определенных символов, так и в виде картинки-эмодзи.

Чтобы отобрать самые популярные смайлы, Билайн в начале сентября провел SMS-опрос среди более 5000 своих абонентов в возрасте 15-45 лет, попросив прислать 3 наиболее используемых смайла. В опросе приняли участие абоненты, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Обезличенные данные были проанализированы специалистами исследовательского проекта Билайн.Аналитика.

Согласно опросу, на каждое SMS-сообщение со смайлами приходится 4 SMS без смайлов. Школьники используют смайлы в SMS так же часто, как их старшие братья, сестры, и даже родители, однако предпочтения по смайлам несколько отличаются.

Чаще всего эмоции умещаются в :о , =3 или :)

Самыми популярными смайлами в SMS оказались те, с помощью которых можно выразить удивление: это может выглядеть, например, как :-() , :о , о_О или 8-o .

Второе место по популярности - у смайла, который выражает умиление, который выглядит так: =3 . У кого-то он может ассоциироваться с любимым домашним животным - кошкой или собакой.

В топ-3 также входит наиболее традиционный смайл, символизирующий улыбку: в SMS он может выглядеть :-) , :) или =). Противоположный ему грустный смайл - его вид :-( , :( или =( - оказался на пятом месте по популярности. Его обогнал смайл с поцелуйчиком (варианты написания :-* , =* , :* или совсем сложное :-{} ).

Сокращенный вариант смайлов - скобочки - абоненты используют гораздо чаще, чем полноценные смайлы. Закрывающие скобочки вместо улыбающихся смайлов встречаются в 10 раз чаще, а открывающие скобочки вместо грустных смайлов используют в пять раз чаще.

В топ-10 по популярности также входят и другие веселые смайлы: подмигивающий с улыбкой - ;-) или ;) , безудержный смех - :-D или :d , насмешка - XD или xd. Популярными у россиян также оказались смайл, означающий сердечко <3 , а также символ ярости :-E . В целом позитивные смайлы используются чаще, чем негативные.

Школьники больше :~( и :-| , чем взрослые

По данным опроса, с возрастом люди предпочитают писать более длинные SMS, стараясь выразить все свои мысли в одном сообщении. Школьники же наоборот, предпочитают много отдельных SMS покороче, - они считают, что это формирует более полное ощущение живого диалога.

Также с возрастом меняются и любимые смайлы. Результаты опроса показали, что пользователи до 18 лет чаще других используют плачущие смайлы - например, :~( , :'( или :*( . Такие смайлы вошли в топ-10 по популярности в SMS школьников. Также в топ-10 у таких пользователей - смайл, символизирующий нейтральное отношение ( к примеру, символы -_- или :-| используют, чтобы сказать в SMS «мне все равно»).

При этом дети реже взрослых используют смайлы с поцелуйчиками, и чаще - с сердечками. Также не так часто, как взрослые, они пишут в SMS смайл-насмешку и смайл-ярость (эти смайлы не вошли в топ-10 у абонентов до 18 лет).

Другое расхождение с общей статистикой есть в группе абонентов в возрасте 35-45 лет. Они чаще других используют традиционный смайл-улыбку (второе место в топ-10). Также в их SMS можно чаще увидеть дразнящие смайлы (которые показывают язык - :-P , :-p или :-Ъ ). По данным опроса, эти смайлы вошли в топ-10 по популярности у абонентов 35-45 лет. В то же время такие абоненты используют символы ярости и насмешки чаще, чем сердечки (последние не входят в топ-10).