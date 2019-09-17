Перевозчики Казани попросили почти 1 млрд рублей компенсации проезда льготников

Казанские перевозчики попросили у властей ежегодно выделять 900 млн руб в качестве компенсации проезда льготных категорий граждан, передает "Казанский репортер" со ссылкой на главу Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергея Темлякова.

По его словам, именно такая сумма необходима для компенсации льготников, отказ приведет к повышению цены за проезд, поскольку перевозчики терпят убытки.

Только за прошлый год в Казани перевезли почти 100 млн льготных категорий граждан. За каждого льготника они получают лишь 18 рублей при стоимости проезда в 27 рублей.

Ранее прокуратуру Казани попросили проверить слова первого замглавы транспортного предприятия "Байлык №3" Руслана Юсупова, сообщившего о сложной финансовой ситуации у перевозчиков города. По словам представителей АТП, перевозчики объяснили повышение стоимости проезда в Казани тем, что у них увеличилась налоговая нагрузка из-за официального трудоустройства кондукторов. В жалобе приводятся слова , который сообщил, что в данный момент "все кондукторы трудоустроены". Кроме того, перевозчиков обязали выплачивать кондукторам минимальную зарплату в 30 тысяч рублей.