В Казани построят новое здание Следственного комитета

В Казани построят новое здание экспертно-криминалистического подразделения следственного управления Следственного комитета России по Татарстану, говорится в сборнике электронных документов мэрии.

Здание появится на участке, ограниченном улицами Ак. Губкина, 2-й Азинской, Аграрной и Космонавтов, с также на этой территории появятся детсады на 680 мест и школы на 1,5 тыс мест.

В документе также говорится о строительстве поликлиники, раздаточного пункта молочной кухни, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, библиотеки, магазинов, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.