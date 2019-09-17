Топ-3 самых дорогих квартир Казани

Казань - один из лидеров среди российских городов по количеству приезжих. Сюда переезжают не менее охотно, чем в столицу или Санкт-Петербург.

Город активно растёт и развивается, не исключение и сектор недвижимости. Все больше желающих купить квартиру в Казани, причём востребованы предложения недвижимости премиум-класса.

ГородКвадратов.ру предлагает познакомиться с самыми дорогими квартирами Казани.

Многокомнатная квартира в историческом центре

Этот вариант идеален для большой семьи. Шестикомнатная квартира расположена на улице Касаткина.

Дом окружён всеми необходимыми объектами инфраструктуры. Жильцов порадует ухоженный закрытый двор. Большое преимущество – наличие двухуровневой парковки.

В квартире есть всё, что нужно – от мебели и бытовой техники до мастер-ванной с хамамом. Купить эту роскошную квартиру площадью 350 кв. м можно за 150 000 000 рублей.

Квартира в жилом комплексе «Ренессанс»

Это ещё один вариант премиум-сегмента. Квартира площадью 362 кв. м занимает весь верхний этаж одного из подъездов ЖК «Ренессанс». Бонусом к квартире идут два парковочных места.

Дом расположен в живописном уголке. Из окон и с балконов квартиры открываются потрясающие виды на Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф.

Внутри дизайнеры создали пространство, в котором всё продумано. Купить эту шикарную квартиру в Казани можно за 139 000 000 рублей.

Пентхаус в центре

Двухуровневая квартира немного уступает лидерам рынка – за неё просят 117 000 000 рублей. Общая площадь квартиры 550 кв. м.

Здесь также дизайнерский ремонт, великолепные перспективы из окон. Квартира находится недалеко от парка имени Горького, торговых центров.

Дом охраняется, ведётся видеонаблюдение. Большой двор огорожен и благоустроен. Вместе с квартирой покупатель получает четыре парковочных места на подземной автостоянке.

Купить пентхаус в Казани можно по цене 68 886 000 рублей. Площадь жилья – 382,7 кв. м.

Здесь можно чувствовать себя в уединении, хотя фактически ЖК расположен в центре города. Есть система бесперебойного электроснабжения, пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение.

Все самые свежие предложения на рынке недвижимости можно найти на ГородКвадратов.ру. Прямо сейчас здесь 52 000 объявлений о продаже квартир в Казани.