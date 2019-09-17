В Татарстане чиновник «забыл» указать доход супруги и 18 счетов в банках

В Татарстане прокуратура нашла в декларации чиновника из Кукморского района ошибки, он забыл указать доходы своей супруги, имеющуюся у семьи недвижимость и многочисленные счета. В адрес главы района после этого было внесено представление. Об этом сообщили в надзорном ведомства.

Чиновник работает главой одного из отделов совета района, в справках о доходах за 2018 год не было указано 675 тыс рублей дохода его жены, продавшей квартиру, а также данные о двух объектах недвижимости, что принадлежат и самому забывчивому служащему. Не попали в декларацию и сведения о 18 банковских счетах, что открыты на него и супругу.

Отмечается, что госслужащий нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции». Имя чиновника не называется.

Прокуратура внесла представление в адрес главы Кукморского района Сергея Димитриева.