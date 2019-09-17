Скачок во времени или новый блокбастер от PREMIER

В минувший понедельник казанская общественность была взбудоражена внезапным исчезновением известной ведущей Зухры Уразбахтиной. Девушка делилась новостями с подписчиками на своем инстаграм канале в режиме реального времени и, увидев телефонную будку из прошлого, которая настойчиво звонила, решила ответить на звонок. После рокового «алло» Зухра исчезла в дыму и на два дня исчезла из поля зрения друзей и поклонников.

Мистическое исчезновение казанского ведущего и блогера взбудоражило общественность. Было много разговоров о поисках Зухры и предположений, куда она могла исчезнуть, а главное как! В социальных сетях знакомые и неравнодушные устроили флешмоб #ПропалаЗухра

Сегодня, 18 сентября, все встало на свои места. Местная ведущая жива и здорова. С помощью телефона из прошлого она попала в будущее и оказалась на премьере фильма «Чернобыль. Зона отчуждения», который проходит в Москве. А уже 19 сентября премьера состоится на онлайн -платформе PREMIER

«Чернобыль. Зона отчуждения» – новый фильм, а точнее, целых три полнометражных фильма от сценариста Ильи Куликова и режиссера Дмитрия Киселева с участием всех звезд одноименного сериала. Константин Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович, Анвар Халилулаев и Валерия Дмитриева, а также Евгений Стычкин и Александр Яценко – в финальной истории о том, как пять подростков в противостоянии с аномальной зоной Чернобыльской АЭС пытаются остановить мировую катастрофу. Вместо одного в онлайн-прокат выйдут три фильма с различными вариантами развития сюжета; в каждом случае действие будет начинаться одинаково, но в определенной сюжетной точке начнет разветвляться, что приведет к трем разным финалам. Никогда в России еще не выпускали кино в таком формате.

«Чернобыль. Зона отчуждения» поставит точку в истории пятерых подростков, попытавшихся предотвратить самую известную в мире техногенную катастрофу. Им придется вернуться туда, откуда все начиналось, – в Чернобыль, чтобы разгадать тайну происхождения зоны отчуждения.

«Чернобыль. Зона отчуждения» с 19 сентября только на PREMIER