В ГИБДД рассказали о Mercedes, которого на тротуаре остановили мешки с песком

В Казани накануне произошло ДТП с Mercedes и KIA на перекрестке улиц Гагарина и Короленко, в ГИБДД сообщили подробности.

ДТП случилось в 16:00, 30-летний водитель Mercedes Е280 при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и столкнулся с КИА Sportage под управлением 34-летней женщины.

После удара внедорожник снес забор и вылетел на тротуар, его остановили мешки с песком, которые лежали на обочине из-за ремонтных работ. В результате столкновения женщина на KIA получила ушиб правой кисти.