В Казани накануне вечером наблюдался необыкновенно красивый закат, перед дождем во время заката небо окрасилось в яркие цвета. Многочисленные фото появились в соцсетях.
Появилось видео огненного заката в Казани
Cегодня, 09:16 135 3
В Казани накануне вечером наблюдался необыкновенно красивый закат, перед дождем во время заката небо окрасилось в яркие цвета. Многочисленные фото появились в соцсетях.
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