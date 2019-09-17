Казань сегодня: изнасилование школьницы, случайное смертельное ДТП и министр

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ НАДРУГАТЕЛЬСТВА НАД ШКОЛЬНИЦЕЙ В ДЕРБЫШКАХ

Стали известны подробности надругательства над 8-летней девочкой в казанском поселке Дербышки, о них сообщили в Следственном комитете.

По данным следователей, накануне днем несколько школьниц возвращалось домой с уроков, на улице Липатова к ним подошел 38-летний мужчина и предложил пойти посмотреть щенят. Одна из девочек согласилась, мужчина отвел ее в лес, где надругался над ней, пострадавшую госпитализировали.

Полицейские задержали подозреваемого, выяснилось, что он нигде не работал, проживал в съемной квартире неподалеку от места совершения преступления с сожительницей, ранее его уже судили за аналогичные преступления.

ОКОЛО ДРКБ ВОДИТЕЛЬ ИНОМАРКИ НАСМЕРТЬ СБИЛ ПЕШЕХОДА И УМЕР

В Казани сегодня утром около ДРКБ водитель Hyundai насмерть сбил пешехода, после чего погиб. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Примерно в 9:50 водитель Hyundai на высокой скорости сбил человека, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, а затем автомобиль врезался в опору линии электропередач.

В результате ДТП пешеход и водитель автомобиля от полученных травм скончались. Идет расследование.

В МВД ОПРОВЕРГЛИ СООБЩЕНИЯ О ВЛЕТЕВШЕМ В РТ НА КАТЕРЕ В ОТДЫХАЮЩИХ МИНИСТРЕ

В МВД Удмуртии опровергли сообщения о региональном министре внутренних дел Алексее Попове, который якобы в состоянии алкогольного опьянения на служебном катере въехал в толпу отдыхающих на берегу Камы в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен полиции" появились сообщение со ссылкой на анонимного пользователя, что пьяный глава МВД по Удмуртии Алексей Попов вылетел на служебном катере на берег, врезавшись в отдыхающих.

В ТАТАРСТАНЕ НАЗНАЧИЛИ НОВОГО МИНИСТРА

В Татарстане назначили и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия, им стал экс-глава Буинского района Марат Зяббаров. Об этом сообщается на портале правительства Татарстана.

Указ о назначении подписал президент РТ Рустам Минниханов, предыдущий министр - Марат Ахметов, стал депутатом Государственного Совета Татарстана шестого созыва.

МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИИ ОДОБРИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ УЧАСТКОВ ВСМ МОСКВА – КАЗАНЬ

Министр финансов России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков высокоскоростной магистрали Москва — Казань, которые войдут в коридор Европа — Западный Китай, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

- Головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира, самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок трассы М7, который "разошьет" движение в Московском регионе и даст нам новое направление. И казанский участок — обход Казани, который позволит нам спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин, — сказал Дитрих в ходе выступления на комитете Госдумы по транспорту и строительству.