Матч «Зенит» — «Рубин» начнется с минуты молчания в память об умершем игроке

Матч между «Зенитом» и «Рубином» начнется с минуты молчания, сообщает официальный сайт питерской команды. Таким образом они почтят память бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксене, о смерти которого стало известно сегодня.

- «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Фернандо Риксена. Субботний матч с «Рубином» начнется с минуты молчания в память об игроке, — говорится в заявлении клуба.

С 2013 года Риксен страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последние дни экс-футболист был переведен в хоспис в Шотландии.