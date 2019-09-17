В Татарстане провели встречи с 200 потенциальными «блокчейн-фермерами»

В Тукаевском районе Татарстана за последние 2 дня провели встречи с 200 представителями крестьянско-фермерских и лично-подсобных хозяйств, об этом сообщили разработчики программы "Цифровой Агропромпарк" на базе разработанного на основе блокчейна "Личного кабинета".

- Представители Центра компетенции объясняют нашим фермерам, в каких грантах они могут участвовать, какие субсидии получить. Тем хозяйствам, которые станут участниками госпрограмм, Центр поможет с оформлением документов на безвозмездной основе. Их основная цель – рука помощи сельхозпроизводителям. В этом году для подобных встреч выбрали наш район.



Фермерам рассказывают, как реализовать свою продукцию, через какие торговые сети ее можно предложить. Согласно результатам встреч, определят потенциал района и составят дорожную карту предпринимательства. Исходя из этого, будет строиться дальнейшая работа, - цитирует Chelny-biz.ru слова первого замруководителя исполкома Тукаевского района Айрата Хабибуллина.

Также участникам встречи представили инструменты господдержки кооперативов, цифровизации деятельности фермера и реализации идентифицированной продукции (ID-Продукция) через "Цифровой Агропромпарк".

Напомним, ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов поручил запустить в тестовом режиме программу "Цифровой Агропромпарк" на базе разработанного на основе блокчейна "Личного кабинета" фермера.