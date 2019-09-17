В КФУ рассказали о скором снеге в Татарстане

В Казани в ближайшие дни пойдет мокрый снег, сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Завтра днем ожидается +13 градусов, ночью — + 5 градусов, такая погода определяется обширным циклоном и приходом арктического воздуха. По прогнозу Гидрометцентра, к концу недели эти показатели опустятся вплоть до +2 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега».

По многолетним климатическим меркам, сейчас среднесуточная температура должна составлять плюс 10 градусов.

- Аномалия холода будет существенной. Температурные показатели будут присущи не сентябрю, а, скорее, октябрю месяцу, — подчеркнул профессор.