В Казани появятся новые поликлиники и стационары

43 новых объекта - детские и взрослые поликлиники, стационары и офисы врачей появятся на территории города согласно новому Генеральному плану. Об этом рассказали сегодня в мэрии Казани. Часть действующих учреждений уже не справляется с потребностями населения, отметили городские власти.

Гульнара Гайфуллина, заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани: “На сегодняшний день из 119 объектов медицины 78 находятся во встроенных приспособленных помещениях, что не дает возможности разместить там “тяжелую” технику, например, рентген-аппарат. Из-за этого людей приходится перенаправлять в другие учреждения, усложняется диагностика. Кроме того, организациям не удается полностью соответствовать санитарным нормам.”

При составлении плана учитывали плотность застройки территорий, количество предполагаемых жителей, удаленность от объектов здравоохранения, наличие существующих медучреждений и транспортную инфраструктуру.

На сегодняшний день работу ведут по 7 учреждениям. Это детская поликлиника в Дербышках: она будет принимать по 200 человек за смену. Сейчас учреждение расположено на первом этаже жилого дома и испытывает дефицит площадей. Новое здание построят по адресу Правды, 20А, объект в стадии проектирования.

Новая поликлиника появится в густонаселенной части Кировского района на территории больницы №2. Ей предстоит обслуживать 600 человек за смену.

Также детская поликлиника появится в Ново-Савиновском районе - на улице Бичурина, стационар на 600 коек - в детской городской больнице №1, его построят вместо существующего. Медики начнут принимать население всех возрастов в ЖК “Салават Купере” и “Весна-2”, офис врача общей практики и педиатра построят в поселке Константиновка.

По словам Гульнары Гайфуллиной, основными задачами при включении учреждений здравоохранения в Генплан было приближение первичной медпомощи к населению, создание клинико-диагностических центров для оказания квалифицированных медицинских услуг, а также развитие медицинских кластеров. Они сконцентрируют на своей территории многопрофильную высокотехнологичную помощь. Это повысит привлекательность для инвесторов и медицинского туризма.

