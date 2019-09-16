Град, сильный ветер и ливни: в Татарстане объявили штормовое предупреждение

В Татарстане объявили штормовое предупреждение, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

С 23 часов 18 сентября до 12 часов 19 сентября в южных и восточных районах ожидается сильная гроза, также прогнозируются сильные дожди, ливни, град, сильный ветер 15-20 м/с с порывами 22-27 м/с.

Температуры воздуха ночью понизятся до +5..+10 градусов, в дальнейшем до +3..+8 градусов, дневные температуры ожидаются +11..+18 градусов. Атмосферное давление в этот период будет низким, в Казани 736-740 мм рт.столба.