Бесплатный эквайринг всем, кто еще не использует безналичные платежи

С 16 сентября по 31 октября 2019 года в ДелоБанке действует уникальное предложение: все, кто успеет подключиться до 31 октября, получат эквайринг с комиссией 0% по оборотам до 100 000 рублей в месяц по терминалу и льготные тарифы при оборотах свыше 100 000 рублей.

Как часто вы сталкиваетесь с невозможностью оплатить банковской картой тот или иной товар? С внедрением 54-ФЗ таких точек стало гораздо меньше, однако сегмент микробизнеса, где собственник сам является продавцом и производителем своего продукта, достаточно широко представлен в стране. По экспертным оценкам, речь идет сейчас о 100 000 таких компаний. Эти предприниматели зачастую не используют торговый эквайринг, продавая товары и услуги только за наличные. Они упускают более 30% клиентов, привыкших к безналичным платежам. Банки развивают cashback-программы, и физическим лицам использовать безналичные платежи выгоднее, чем наличные деньги.

Небольшой по оборотам бизнес не использует торговый эквайринг, как правило, из-за высокой стоимости обслуживания. При этом сам сегмент очень активный, молодой. ДелоБанк видит свою миссию и задачу в поддержке начинающих предпринимателей, поэтому именно для таких клиентов создал уникальные условия – бесплатный торговый эквайринг для всех, кто успеет подключить эту услугу до 31 октября 2019 года.

ДелоБанк бесплатно предоставляет терминал Verifone и выплачивает кешбэк в размере списанной комиссии за эквайринг. Максимальная сумма, с которой можно вернуть комиссию, – 100 000 рублей. Льготный тариф при более высоких оборотах зависит от категории и составляет 1,6% – для предприятий быстрого питания, 1,7% – для бакалейных магазинов и супермаркетов, 1,9% – для других категорий.

Ежемесячно возвращать деньги на расчетный счет смогут предприниматели-клиенты ДелоБанка, не имеющие договоров на торговый эквайринг, а также компании из сферы услуг или розничной торговли, не являющиеся клиентами ДелоБанка.

Предложение особенно актуально для сегмента малого бизнеса: общепит (столовые/фастфуд, кофейни, кондитерские, рестораны), красота и здоровье (салоны красоты, парикмахерские, SPA, маникюрные студии, частные клиники), бытовые услуги (пошив/ремонт одежды или обуви, ремонт бытовой техники и другие), услуги для детей и образовательные учреждения (частные детские сады, клубы, школы иностранных языков и т.д.), а также розничные торговые точки.

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам максимально выгодные условия для ведения бизнеса, помогать растить бизнесы, обеспечивать комфортную среду для предпринимательства. Мы хотим помочь предпринимателям сэкономить и успешно развивать свой бизнес вместе с ДелоБанком. Эта акция – дополнительный импульс для развития бизнеса», − прокомментировала директор по развитию бизнеса ДелоБанка Ирина Кузьмина.