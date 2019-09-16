В Казани место в очереди за iPhone 11 продают за 80 тысяч рублей

В Казани начали продавать место в очереди на покупку iPhone 11 за 80 тысяч рублей, такие объявления появились на Avito.

Один из авторов объявления готов продать место за 30 тысяч рублей, другой за 45 тысяч рублей. Один из людей готов стоять в очереди в случае, если с ним заключат договор об оказании услуг и по 50-процентной предоплате.

Напомним, ранее стало известно, что Apple в ходе официальной презентации в Калифорнии представила три новые модели iPhone. Установка процессора A13 позволят совершать более 1 трлн операций в секунду, чего не было раньше. Телефоны будут работать на несколько часов больше, чем предыдущие модели, а iPhone 11 Pro оснастят третьей камерой. Устройства поступят в продажу 20 сентября.